Dette var Trygve Hegnars leder i avisen onsdag 10. april.

Statsminister Jonas Gahr Støre har fortalt sitt sentralstyre hvordan Arbeiderpartiet skal vinne valgene i 2025 og 2027. Oppslutningen om Ap ligger for tiden under 20 prosent og kommunevalget i fjor var det dårligste Ap-valget på 99 år.

Det kan derfor, håper de, heretter bare gå oppover.

Gahr Støres strategi er å satse på folks økonomi. Det er Bill Clintons ord «it’s the economy, stupid,» som heretter teller. Går det bedre med folks økonomi, går det bedre for Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

Og nå skal alle med. Ikke bare «folk flest».

Det er ingen dum strategi. Folk flest er lei av dyrtid, høye renter og mange år med negativ reallønnsvekst.

Men Gahr Støre må levere. Folk må kjenne de bedre tidene i lommeboken.

Se på frontfagsoppgjøret, som gav en lønnsramme på 5,2 prosent, vi er i gang, sier statsministeren. Han har rett. Lønnsutviklingen i år blir god for alle. Valgåret er 2025, så det kan bli noe annet, men Bill Clinton hadde rett.

Men vi tror vi vet hvor Gahr Støre bommer. Han sier, som de fleste, at renten har nådd toppen, og da blir det mindre renter å betale på huslånet.

Alle har derfor tatt dette med i sine husholdningsbudsjetter for 2024. Mindre renter og bedre økonomi. Takk, Bill og Jonas.

Her er imidlertid fallhøyden stor. Hvis statsministeren har trodd på et rentekutt i juni, så blir han nok skuffet. Mange låntagere også. Kanskje kan det bli et rentekutt i september, men vi ville ikke satset penger på det. Norges Bank kan slå til med et kutt (en kvarting) i desember, men også det er usikkert.

Poenget er at selv om det skulle bli et marginalt rentekutt i år, så blir det knapt merkbart for lånekundene i 2024. Det tar jo litt tid før de nye rentene slår inn (bankene er litt trege der).

Mye tyder derfor på at Jonas Gahr Støre ikke kommer til å levere på dette punktet. I 2025, men det er jo en stund til.

Det samme gjelder lån til næringsbygg. Store rentekutt blir det ikke i år. Statsministeren lover en svakere prisvekst, og det blir det. Men ikke for husleier. Utleiere taper penger og setter ikke husleiene ned, selv med rentekutt.

Full klaff er det imidlertid for lønn. Frontfagoppgjøret gav 5,2 prosent, og det vil alle merke.

Men vil velgerne gi Ap og statsministeren rosen og takken for det? Neppe.

Jonas Gahr Støre har et stykke å gå.

It’s the economy, stupid.