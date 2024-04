Spenning i EU foran asylreform

I tillegg har tallet på illegale ankomster økt til rundt 380.000 i fjor.

Screening pålagt

Alle landene, også Norge, blir pålagt å screene alle asylsøkere, med blant annet fingeravtrykk og biometriske data. Dataene skal inn i et felles register, Eurodac, noe som skal gjøre det lettere å avsløre «asylshopping».

Asylsøkere får heller ikke lov til å bevege seg inn på et lands territorium før asylsøknaden er ferdig behandlet.

Pakten inneholder også en solidaritetsmekanisme, der medlemslandene enten må ta imot et visst antall asylsøkere eller betale for å slippe. Norge er ikke med i denne, men kan velge å slutte seg til frivillig.

Dublin-forordningen om at det er det første landet en asylsøker kommer til, som har ansvar for asylbehandlingen, blir delvis opprettholdt.

I Norge har regjeringen så langt stilt seg svært positiv til asylpakten.

– Løser ingen problemer

Men pakten møter også hard kritikk.

I parlamentet kommer partigruppa på venstresiden, The Left, til å stemme nei, sier partiets talsperson Malin Björk til NTB.

– Denne pakken løser ikke problemene. Den vil stenge EUs grenser og systematisk undergrave den individuelle retten til asyl, sier hun.

– Asylpakten vil heller ikke hindre ikke at folk drukner i Middelhavet. Og den vil ikke føre til at presset på landene rundt Middelhavet blir mindre, konstaterer hun.

Flere politikere er også skeptiske til tanken om å sende asylsøkere til såkalte «trygge tredjeland».

– Røykteppe

Fra ytre høyre-siden hagler kritikken om at pakten ikke vil hindre strømmen av flyktninger over EUs porøse grenser, og at den kun er "et røykteppe".

Talspersonen fra partigruppa ECR, Jorge Bruxade Villalba, trekker fram et annet problem.

– Hva gjør vi med de millionene av illegale migranter som allerede er i EU? De er ikke nevnt i pakten, sier han.

