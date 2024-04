Enighet i det sentrale lønnsoppgjøret i Spekter

Alle får et generelt tillegg på 13.650 kroner per år.

Oppgjøret er i tråd med frontfaget, det vil si lønnsoppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO, som endte med en ramme på 5,2 prosent, skriver LO Stat i en pressemelding. De organiserer rundt 55.000 medlemmer i oppgjøret.

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. Hovedorganisasjonene og Spekter er nå blitt enige i de innledende og sentrale forhandlingene. Det skal nå forhandles videre lokalt med fagforeningene i virksomhetene.

Kjøpekraft er førsteprioritet

– Mange opplever trangere økonomi, og økt kjøpekraft er det viktigste i årets lønnsoppgjør, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

I tillegg til selskaper som Vy, Posten, Avinor og NRK omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter i oppgjøret.

Spekters direktør Anne-Kari Bratten sier i en pressemelding at de er fornøyd med å ha kommet til enighet.

Forventer solide lønnstillegg

Også YS melder at resultatet er et godt utgangspunkt for videre forhandlinger.

– Vi forventer at partene lokalt blir enige om solide lønnstillegg, slik at våre medlemmer sikres reallønnsvekst i årets oppgjør, sier forhandlingsleder Trond Ellefsen for YS Spekter i en pressemelding.

For sykehusene er det avtalt et eget forhandlingsløp, som starter med sentrale forhandlinger med samtlige forbund torsdag 2. mai.

KI og hjemmekontor

Partene understreker at det må være gode drøftinger med de tillitsvalgte når man skal ta i bruk kunstig intelligens (KI) på arbeidsplassene.

Et eget utvalg skal se på hva KI kommer til å bety for utviklingen av arbeidsplassene rundt om i landet, både for virksomhetene og arbeidstakerne. Utvalget skal også hjelpe til med å få til gode prosesser lokalt.

Et annet punkt i forhandlingene gjaldt bruk av hjemmekontor, som jo er blitt mer utbredt etter pandemien. Lønns- og arbeidsforhold skal nå drøftes med de tillitsvalgte også i forbindelse med fjernarbeid/hjemmekontor.

I tillegg skal partene be Arbeids- og inkluderingsdepartementet finne ut om reglene for yrkesskadeforsikring for hjemmekontor/fjernarbeid passer til dagens arbeidsliv.

