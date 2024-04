USA venter iransk angrep – innfører bevegelsesrestriksjoner for diplomater i Israel

Amerikanske statsansatte og deres familier får ikke dra på personlige reiser utenfor Tel Aviv, Jerusalem og Beersheeva, heter det i et notat fra den amerikanske ambassaden i landet.

– Sikkerhetssituasjonen er kompleks og kan endre seg raskt avhengig av den politiske situasjonen og nylige hendelser, heter det videre. Ambassaden oppgir ingen konkret grunn for restriksjonene, som kommer mer enn et halvt år inn i Israels krig mot Hamas.

Sju medlemmer i Irans Revolusjonsgarde ble drept i et angrep mot det iranske konsulatet i Damaskus 1. april.

Israel har blitt beskyldt for å ha stått bak angrepet, men har ikke kommentert anklagene. Irans øverste leder Ali Khamenei uttalte onsdag at Israel må og vil bli straffet for angrepet på det iranske konsulatet.

USA venter angrep

En amerikansk tjenesteperson opplyser til Reuters at USA venter at Iran vil gjennomføre et angrep mot Israel som er kalibrert for å være større enn vanlig, men ikke så stort at USA trekkes inn i krigen.

Tjenestepersonen sier også at USA har vært i kontakt med partnere i regionen for å diskutere tiltak for å håndtere og på sikt redusere risikoen for ytterligere eskalering.

Flere land, blant dem USA Russland og Tyskland, har de siste dagene bedt Iran og Israel om å roe ned spenningen. Iran er bedt om å ikke gjengjelde angrepet, noe man frykter vil eskalere situasjonen i Midtøsten.

Iranske kilder opplyser til Reuters at iranerne har signalisert til USA at de vil besvare konsulatangrepet på et vis som har som mål å unngå stor eskalering. Videre heter det at Teheran ikke vil handle forhastet mens de fortsatt forsøker å få gjennom flere krav, blant dem en våpenhvile på Gazastripen.

Israel varsler svar

Israel vil svare direkte på ethvert angrep fra Iran, sa Israels forsvarsminister Yoav Gallant torsdag i samtale med USAs forsvarsminister Lloyd Austin.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant (t.v.) møtte USAs forsvarsminister Lloyd Austin (t.h.). USAs støtte til Israel er fjellstø, sa Austin ifølge Pentagon. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB Jacquelyn Martin / AP / NTB

– Et direkte iransk angrep vil kreve en passende israelsk respons mot Iran, sa Gallant til Austin ifølge en oppsummering av samtalen fra Gallants kontor.

Pentagon melder at de to diskuterte USAs forpliktelse til Israels sikkerhet mot trusler fra Iran og gruppene som landet støtter. Iran støtter både Hamas og Houthi-opprørerne i Jemen, som har utført angrep mot skipsfarten i Rødehavet.

Det legges til at et besøk til Israel fra general Michael Kurilla, som er USAs øverstkommanderende med ansvar for Midtøsten, blir framskyndet slik at han kan møte det israelske militære lederskapet og israelske styrker for å diskutere «nåværende sikkerhetstrusler».

Kurilla har reist jevnlig til Israel de siste månedene.

NTB