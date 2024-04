Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) holder pressekonferanse på Statsministerens kontor klokken 10.30.

Nemda for studentsaker ved Nord universitet slår fast at Kjerkol jukset på sin masteroppgave med vilje, melder statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen.

– På denne bakgrunnen og med den konklusjonen, så har jeg kommet til at det er svært vanskelig å få utført den løpende, krevende jobben som helse- og omsorgsminister. Jeg har derfor kommet til at Ingvild bør fratre som statsråd, sier Støre.



– Jeg er oppriktig lei meg for denne beslutningen.

«Fusk i form av plagiat i et omgang som her, kan ikke ha oppstått uten forfatterens kunnskap til handlingen totalt sett. Selv om nemda kan være enige i at det i enkelte tilfeller kan være mulig å miste oversikt over kildene, kan ikke dette gjøres gjeldene over såpass mange treff som nemnda har vist til. Nemnda for studentsaker har dermed kommet til at Kjerkol har fusket forsettlig.» skriver nemnda i vedtaket ifølge TV 2.

– Vondt å ikke bli trodd

– Da har statsministeren sluppet katta ut av sekken, sier Kjerkol etter at Støre har sagt sitt.

– Min medstudent og jeg har levert en oppgave etter beste evne. Vi har ikke hatt til hensikt å plagiere andres arbeid, sier Kjerkol, som ikke er enig i universitetets konklusjon.

– Selv om det er vondt å ikke bli trodd, så må vi forholde oss til at nemnda er av en annet oppfatning.



– For å fortsette som helseminister må jeg ha tillitt. Jeg fratrer denne fantastiske jobben, og jeg skal gjøre alt jeg kan for at Arbeiderpartiets neste helseminister skal lykkes og komme raskt opp i marsjfart, for det trenger vi.

– Skam dere

Kjerkol er klar på at hun ikke trekker seg fra politikken.

– Nå skal jeg til Stortinget. Jeg skal jobbe for Trøndelag, og resten av landet, ikke vær bekymret. Jeg leder også det største fylkeslaget, vi er 20 prosent av medlemsmassen i Arbeiderpartiet. Det blir en tung dag for mine partivenner, de har gitt klart uttrykk for at de ønsker et annet utfall.

Til slutt ga Kjerkol en liten pekefinger mot pressens håndtering av saken, da når det kommer til medstudenten som skrev oppgaven sammen med henne.

– Min medstudent er et vanlig menneske jeg valgte å skrive masteroppgave med henne. Dere har ikke vært snille med henne, så skam dere litt for det, avslutter Kjerkol.

– Må ha tillit

På spørsmål fra pressen om Kjerkol tror hun kunne ha fortsatt i jobben, svarer hun:

– Alle som sitter i regjering må ha tillit. Jeg tåler mye, og klarer å leve med mine feil og mangler. Det er en styrke ikke mange har, men jeg er avhengig av tillitt for å gjøre jobben.

Kjerkol sier hun skjønner at folk er forbannet over plagiatavsløringen. Hun har ikke bestemt seg for hvorvidt hun vil skrive en ny masteroppgave.

– Det er veldig mye jobb å skrive masteroppgave. Du må ha veldig god oversikt over tekstlikhet, sier hun og ler.