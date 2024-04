Klagenemnda fant 43 prosent tekstlikhet i Kjerkols masteroppgave

Den siste plagiatkontrollen av nylig avgåtte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols masteroppgave viste «et tekstsammenfall på til sammen 43 % med ulike kilder fordelt på over 461 tekstblokker».

Det kommer frem i avgjørelsen til klagenemnda ved Nord universitet, som TV 2 publiserte fredag kveld . Også NRK har tilgang til hele det 12 sider lange vedtaket.

I den første plagiatkontrollen ble det påvist 19 prosent tekstsammenfall over 245 ulike tekstblokker.

Fikk ikke fortsette som statsråd

Torsdag ble det kjent at masteroppgaven Kjerkol skrev sammen med en medstudent underkjennes, etter lekkasjer til media.

Det kom så frem at Klagenemnda ved Nord universitet mener Kjerkol har fusket forsettlig.

– Jeg er kommet til at det er svært vanskelig å få utført den krevende jobben som helse- og omsorgsminister. Jeg har derfor kommet til at Ingvild bør fratre som statsråd, sa statsminister Jonas Gahr Støre, da han og Kjerkol møtte pressen fredag formiddag.



Dermed var det et faktum at Kjerkol måtte gå av som helse- og omsorgsminister.

På pressekonferansen poengterte eks-statsråden at masteroppgaven hennes var basert på egen innsamlet data, og sa at hun og medstudenten hadde levert en oppgave «etter beste evne».

– Selv om det er vondt å ikke bli trodd, må vi forholde oss til at nemnda er av en annen oppfatning, sa Kjerkol.

Kjerkol uttalte i et avklaringsmøte med Nord universitet i forkant av beslutningen at «det ville være høyrisiko for henne å fuske og at hun aldri ville gjort det», heter det i rapporten.

Likevel viser altså siste plagiatkontroll hele 43 prosent tekstlikhet i masteroppgaven.

Fikk først en B, så A

Kjerkols utdanning var erfaringsbasert og på deltid, og hun gjennomførte studiene fra våren 2019 til høsten 2021.

Masteroppgaven, med temaet «Ledelse i en digitalisert hjemmetjeneste» ble opprinnelig vurdert til karakteren B, men karakteren ble justert til A etter muntlig eksamen.

Nord universitet ble gjennom medieoppslag i januar i år oppmerksom på mulig plagiat i Kjerkols noe som førte til videre undersøkelser av påstandene.