Fredag kveld ble det kjent at USA og Storbritannia har innført nye sanksjoner mot Russland - og denne gangen er det russisk metall som blir rammet.

De nye sanksjonene gir restriksjoner på handel med russisk aluminium, kobber og nikkel produsert på eller etter 13. april, som vil få globale ringvirkninger i metallmarkedet, ifølge Bloomberg. Samtidig forbyr USA russisk import av de tre metallene.

Ifølge nettstedet forbyr de nye reglene nye forsyninger fra Russland til London Metal Exchange (LME), som spiller en avgjørende rolle i fastsettelsen av globale metallpriser.

Metallbørsen i London vurderte å forby leveranser av russiske forsyninger tilbake i 2022, men valgte å ikke gjøre det fordi at det fortsatt var nok kjøpere som var villige til å motta metallet.

LME har selv sagt at de vil komme med en uttalelse på søndag om hvordan de vil bli påvirket av de nye sanksjonene.

Storleverandør

Ifølge Bloomberg var russisk metall verdt 25 milliarder dollar i 2022 og 15 milliarder i 2023.

«Vi vil redusere Russlands inntekter samtidig som vi beskytter våre partnere og allierte mot uønskede bieffekter» sa USAs finansminister Janet Yellen i en uttalelse fredag.

Russland står for rundt seks prosent av den globale nikkelproduksjonen, mens de står for henholdvis fem og fire prosent av produksjonen av aluminium og kobber. De utgjør derimot en større andel av forsyningene til LME.

Ved utgangen av mars utgjorde russisk metall 36 prosent av nikkel i LME-lagrene, mens kobber og aluminium utgjorde henholdsvis 62 og 91 prosent.

Bloomberg skriver at sanksjonene vil ramme store gruvearbeidere som MMC Norilsk Nickel og United Co Rusal International hardt, som så langt har unngått vestlige sanksjoner. Det ser også mørkt ut for sveitsiske Glencore Plc, som er en av de største traderne av russisk metall grunnet en kontrakt med Rusal.

Palladium og titan, to metaller der Russland er en spesielt betydelig leverandør, er ikke inkludert i restriksjonene.