Kilde: Israels krigskabinett skal møtes

Krigskabinettet består av statsminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Yoav Gallant, tidligere forsvarsminister Benny Gantz samt flere observatører. Møtet skal holdes klokken 13 norsk tid.

Konflikten med Iran ble også drøftet av krigskabinettet søndag kveld.

Iran sendte flere hundre raketter og droner mot Israel lørdag kveld og natt til søndag. Dette var Irans første direkte angrep på Israel noensinne, men nesten alle rakettene og dronene ble uskadeliggjort.

Regjeringen i Iran sier angrepet var gjengjeldelse for angrepet på et iransk ambassadebygg i Syria 1. april. Her ble to generaler og flere andre medlemmer av Irans Revolusjonsgarde drept. Iran sier Israel sto bak angrepet i Syria, og USA mener dette er korrekt.

(NTB)