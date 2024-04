Vedum lover fortsatt kamp om bøndenes timetall – går mot egen innstilling

– Senterpartiets og Arbeiderpartiets målsetting var å gå fra 1845 til 1750 timer. Det mener vi fortsatt. Vi kommer til å jobbe for det inn mot torsdag, for å se om det er mulig å få til et flertall, sa partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum i sin tale til landsstyret i Senterpartiet mandag.

Flertallet i næringskomiteen på Stortinget har innstilt på at et årsverk i jordbruket skal ha 1845 timer, mot 1750 timer som er det vanlige på mange arbeidsplasser.

Flertallet, som besto av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Venstre, landet innstillingen til regjeringens stortingsmelding om selvforsyning sist torsdag kveld.

Kjemper mot egen innstilling

Nå lover Vedum altså at hans parti skal kjempe mot sin egen innstilling, for å se om det går an å få et flertall for å redusere årsverket til 1750 timer. Stortingsmeldingen skal i utgangspunktet stemmes over torsdag kveld.

Oppgaven Vedum skisserer, er ikke helt håpløs: SV, MDG, Rødt og KrF er alle i utgangspunktet med på å støtte kravet.

Finansministeren innledet sin tale med en dyster refleksjon over begivenhetene i Midtøsten:

– Natt til søndag gikk verden fra vondt til verre.

Hovedtema var selvforsyning

Han konstaterte også at totalitære regimer som Russland og Iran har fått stadig større innflytelse i verden under Senterpartiets regjeringsperiode.

Deretter gikk han gjennom en skryteliste av regjeringens tiltak for å bøte på de økonomiske vanskelighetene Norge har havnet i.

Talens hovedtema var imidlertid stortingsmeldingen om selvforsyning, som det har vært mye strid om i Senterpartiets bakland.

Rasmus Hansson (MDG) reagerer sterkt på Vedums tale.

– Vedum har frekkhetens nådegave når han later som han kjemper for bøndenes interesser. Det er vel og bra at Vedum vil redusere timetallet, men dette er ikke i nærheten av nok til å innfri bøndenes krav, sier han.

(NTB)