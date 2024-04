Trump beskriver rettssak mot seg selv som et «angrep på Amerika»

Trump er den første tidligere amerikanske presidenten som står tiltalt i en straffesak, og rettssaken er dermed historisk.

– Ingenting som dette har noen gang skjedd før, sa den tidligere presidenten da han ankom rettsbygningen på Manhattan mandag morgen lokal tid.

– De har ingen sak, sa Trump videre, for så å omtale hele rettsprosessen som en «politisk forfølgelse» av ham selv.

Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar fra Trumps daværende advokat Michael Cohen til pornoskuespilleren Stormy Daniels i 2016.

Bedt om fri 17. mai

Det første som skjer når retten er satt, er at en jury skal velges. Prosessen kan ta flere dager fordi hundrevis av potensielle kandidater skal vurderes. Gruppen skal skrelles ned til kun tolv jurymedlemmer og seks varamedlemmer.

Potensielle jurymedlemmer må svare på en rekke spørsmål fra dommer Juan Merchan, blant annet om de har vært deltakende i høyreekstreme grupper. Deretter følger vitneforklaringer i saken.

Trump er pålagt å delta i rettssaken, som ventes å vare ut mai. Han har imidlertid bedt om fri 17. mai ettersom hans yngste sønn Baron (18) skal uteksamineres fra videregående den dagen. En av Trumps advokater har også bedt om fri 3. juni så han kan delta i sin sønns uteksaminering, skriver AP.

Dommer Juan M. Merchan har sagt han ikke vil ta stilling til forespørslene nå, men at dersom rettssaken fortsetter som planlagt, kan han være villig til å utsette rettssaken én eller begge dagene.

– Det avhenger virkelig av hvor vi er i rettssaken på det tidspunktet, sa Merchan.

Knyttet til presidentvalget

Den såkalte hysjpengesaken er én av fire kriminalsaker den 77 år gamle ekspresidenten har mot seg. Saken omtales av jusseksperter som den minst alvorlige. Trump avviser anklagene, men risikerer maks fire år i fengsel om han blir dømt. Samtidig pågår valgkampen i USA for fullt, der Trump håper å gjøre comeback i Det hvite hus.

Utbetalingen av hysjpengene skjedde rett før det amerikanske presidentvalget i 2016, som Trump vant. Stormy Daniels, hvis egentlige navn er Stephanie Clifford, fikk angivelig pengene for å holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.

«Sleaze bags»

Tiltalen mot Trump handler om at han angivelig forsøkte å skjule at han overførte penger til Cohen, etter utbetalingen til Daniels. Ekspresidenten står tiltalt for 34 tilfeller av forfalskning av forretningsdokumenter. Siden målet skal ha vært å få Daniels til å tie om hendelsen i 2006, blir rettssaken kalt «hysjpengesaken».

Trump nekter for at de to noen gang hadde sex. På det angivelige tidspunktet hadde han i halvannet år vært gift med sin tredje kone, Melania, som senere ble USAs førstedame.

Trump har gjentatte ganger langet ut både mot Daniels og Cohen, som nå er klar for å vitne mot Trump i rettssaken. De er begge «sleaze bags» som med sine løgner har kostet USA dyrt, hevdet Trump nylig.

NTB