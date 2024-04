Scholz i Kina for å diskutere Ukraina med Xi

Scholz ble tatt imot av Xi tirsdag. Der sa Scholz at han skal diskutere «rettferdig fred» i Ukraina med Xi.

– Møtet mitt med president Xi skal fokusere på hvordan vi kan bidra mer til en rettferdig fred i Ukraina, uttalte Scholz tidlig tirsdag morgen norsk tid.

Xi sa at han håper forholdet mellom Kina og Tyskland fortsetter å utvikle seg stødig, all den tid begge parter respekterer hverandre og søker etter et felles ståsted mens de samtidig tar høyde for hverandres ulikheter.

Scholz skal være i Kina i tre dager, der han blant annet også skal besøke byene Shanghai og Chongqing sammen med tyske næringslivstopper.

