Det forteller SVs finanspolitiske talsperson til Altinget.

– Jeg fortsetter i finanskomiteen. Det er ingen endring der, opplyser hun til nettstedet.

Kaski fortalte til VG at årsaken til at hun ikke tar gjenvalg er manglende motivasjon og at hun er sliten.

Til NRK avviser hun at partileder Kirsti Bergstø (SV) har påvirket hennes beslutning.

– Det er ingen hemmelighet at vi er uenige om mye, men vi har jobbet godt sammen, sier Kaski til kanalen.

(NTB)