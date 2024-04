Ingen avklaring om Brenna i kontrollkomiteen i dag

Brenna sendte mandag svar på spørsmålene komiteen hadde stilt henne om hvorvidt hun har oppfylt opplysningsplikten. Men brevet kom så tett opptil tirsdagens møte at komiteen ikke fikk mulighet til å sette seg ordentlig inn i det.

– Det blir ingen avklaring i dag. Brevet kom sent i går kveld, for sent for dagens møte, opplyser komiteens leder Peter Frølich (H).

Kontrollkomiteen møtes fast hver tirsdag, så saken kommer etter alt å dømme på dagsordenen på neste ukes møte.

Kontrollkomiteen undersøker om Brenna har brutt opplysningsplikten hun har overfor Stortinget. De vil undersøke om hun informerte godt nok i saken knyttet til Wergelandsenteret og Utøya og har stilt flere spørsmål om budsjettprosessen og bevilgningene til senteret.

(NTB)