Mangler regjeringen evnen, viljen, eller spiller de et taktisk spill?

Debattinnlegg: Øyvind Gedde, gründer og adm. direktør i Movu Mobility

Å starte en ny virksomhet er utfordrende, med bare rundt 10 prosent sjanse for suksess. Likevel er det noen som fortsatt tar risikoen, men vi har sett en økende trend der suksessrike forretningsfolk velger å forlate Norge. Årsaken er ikke mangel på kjærlighet til hjemlandet, men et stadig tyngre skatteregime under Støres ledelse som har nådd et bristepunkt. De som flytter har ikke noe valg.

Øyvind Gedde. Foto: Iván Kverme

Mange hevder at formuesskatten ikke påvirker bedrifter nevneverdig. Men sannheten er at den, sammen med utbytteskatten, utgjør en stor utfordring fordi den rammer likviditeten. Skatten beregnes på balanseverdier som ikke nødvendigvis er tilgjengelige kontanter, og gründeren må betale utbytteskatt først, før formuesskatt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp),som med sin store gård nyter godt av et skattefradrag på opptil 95 prosent, synes å ikke se urettferdigheten i at hans naboer i ordinær næring ikke får samme fradrag. Hans fokus på bøndenes interesser ser ut til å overskygge behovet for å være en finansminister for hele landet.

Problemet ser ut til å være en manglende evne til å se det store bildet og forstå vanskelighetene ved å drive virksomhet i Norge

Næringsminister Vestre, med sin bakgrunn fra næringslivet, inviterer gründere til å komme med forslag til næringspolitikk, men disse forslagene blir glemt før innboksen er tømt. Dette skaper lite tillit og grunnlag for samarbeid.

På sidelinjen står statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og ser på, uten synlige tanker om hvordan hans egen bestefar bygget opp virksomheter under helt andre forhold. I dag er det Støre & Co som styrer, og det merkes på en svært negativ måte.

Problemet ser ut til å være en manglende evne til å se det store bildet og forstå vanskelighetene ved å drive virksomhet i Norge. Kanskje er det et taktisk spill, gitt Arbeiderpartiets synkende oppslutning. Mange av deres velgere ønsker en politikk hvor ingen skal ha mer enn andre, noe som resulterer i høye skatter. Støre skygger unna, og gründere flykter.

Alle er enige om at skatt er nødvendig, men det må være praktisk gjennomførbart. Når formuesskatten kun bidrar med 1,7 prosent av inntektene i statsbudsjettet, er det på tide å spørre om det virkelig er verdt det. Vi må finne en balanse som gjør det mulig å drive virksomhet samtidig som alle betaler sin rettferdige del av skatten.

