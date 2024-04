Ombruk og reparasjon bør slippe moms

Debattinnlegg: Maj Hines, advokat i Advokatfirmaet Forsberg

Regjeringen har nylig lansert en handlingsplan for en sirkulær økonomi. Handlingsplanen er kritisert for ikke å inneholde handling.

Det første regjeringen kan gjøre er å foreslå nullmoms på ombruk, uttak og reparasjon av varer. Et slikt forslag vil anerkjenne aktører tilknyttet ombruk som mener at nullmoms kan stimulere sirkulær økonomi ved å styrke lønnsomheten og øke etterspørselen etter gjenbrukte varer og reparasjonstjenester.

Nullmoms på uttak til ombruksformål vil kunne øke tilbudet og etterspørselen etter brukte varer

I dag gjør skatte- og avgiftsreglene det mer lønnsomt å kaste varer enn å gi dem bort. Dette svekker incentivet til ombruk. Varer som gis bort defineres som uttak. Uttak av varer som gis som gaver medfører at det må beregnes gevinst eller tap som om varene var blitt solgt. I tillegg skal det beregnes merverdiavgift av uttaket. Nullmoms på uttak til ombruksformål vil kunne øke tilbudet og etterspørselen etter brukte varer.

Finansdepartementet argumenterer ofte mot slike forslag ved å vise til at merverdiavgiften er lite egnet til å styre etterspørselen og at nullmoms kan betraktes som EØS-stridig statsstøtte. Likevel har det historisk vært flere tilfeller hvor merverdiavgiften er blitt brukt for å fremme sosiale og politiske mål når målet anses viktig nok. Et eksempel er mva-fritaket for elbiler. Det kan argumenteres for at omstillingen fra en lineær til sirkulær økonomi er et slikt formål. EU har dessuten åpnet for medlemsstatenes bruk av positiv særregulering i merverdiavgiften som tiltak for bærekraft, og flere land har allerede innført slik regulering i sin mva-lovgivning.

Et annet tiltak kan være å forenkle og utvide bruken av avansemetoden. I forbrukerforhold kan man beregne merverdiavgift av bruttofortjenesten i stedet for av omsetningsverdi. En alternativ løsning til nullmoms, kan være å gjøre denne metoden mindre byråkratisk og bedre tilpasset næringsforhold.

Mens avansemetoden er innrettet for å stimulere bruktkjøp i forbrukerforhold, kan den i dag motvirke bruktkjøp i næringsforhold. Ved bruk av avansemetoden, skal utgående merverdiavgift ikke angis på fakturaen. Denne begrensningen i retten til fradrag ved næringskjøp, kan gjøre det dyrere å kjøpe brukt enn nytt. Dersom avansemetoden ikke benyttes, skal merverdiavgiften beregnes av omsetningsverdi. Omsetningsverdien er som regel høyere enn avansen, og for brukte varer og utrangert utstyr, kan det også være vanskelig å fastslå omsetningsverdi. Å utvide ordningen kan gjøre det billigere med bruktkjøp i næringsforhold.

Et siste og tredje tiltak for sirkulær økonomi er å endre dokumentavgiftsreglene for å stimulere til ombruk av bygningsmasser. Gjeldende regler for dokumentavgift favoriserer nybygg fremfor rehabilitering og ombygg ved at avgiften for nybygg beregnes av tomteverdi, mens tinglysning etter ombygging belastes med dokumentavgift på hele kjøpesummen. En endring kan være at dokumentavgiften ved rehabilitering, på samme måte som ved nybygg, beregnes av tomteverdien, eller ved at definisjonen av nybygg utvides til å omfatte prosjekter som gjenbruker eksisterende bygningsdeler.

