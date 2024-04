Regjeringen får ikke med seg Stortinget på nytt inntektsmål for bøndene

– Jeg registrerer med en viss overraskelse at et flertall på Stortinget, til tross for at de har uttrykt stor støtte for det i debatten, stemmer mot et nytt inntektsmål, sier Pollestad til NTB.

Han understreker at regjeringen likevel vil jobbe for dette målet.

– Vi oppfatter at det er et reelt flertall på Stortinget som ønsker det, sier han.

Regjeringen fikk som ventet kun støtte sitt kompromissforslag om å redusere timetallet for bøndenes årsverk til 1750 timer. Dette hadde støtte fra SV, MDG, KrF og Rødt.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes sier de ikke ville stemme for et mål uten det de kaller troverdige tall.

– Det er bare tull å lage utjevningsplan med tall som ingen i jordbruket tror på. Nå fikk de ikke de gjennom, så nå blir det en ny runde der de får muligheten til å sette en opptrappingsplan med utgangspunkt i skikkelige tall som jordbruket tror på, sier Fylkesnes til NTB.

Han mener hele spørsmålet om inntektsgrunnlaget til bøndene nå blir et tema i jordbruksoppgjøret.

Pollestad hadde før voteringen gjort et nummer ut av at han oppfattet stortingsflertallet står bak målet om å utjevne forskjellene mellom bøndene og andre inntektsgrupper innen 2027.

(NTB)