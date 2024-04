IMF oppfordrer EU til å se bort i fra å føre «proteksjonistisk» politikk, og i stedet fokusere på å løfte indre handelsbarrierer.

Å forsøke å kopiere den grønne amerikanske subsidiepakken, Inflation Reduction Act (IRA), med over 369 milliarder dollar i subsidier og skattelettelser for grønn teknologi, vil det skade Europas allerede «skrantende» økonomi, mener fondet.

I sin siste perspektivrapport på europeisk økonomi, skriver IMF at dersom EU hiver seg på subsidiekappløpet vil det dempe regionens bruttonasjonalprodukt med 0,6 prosent.

Å redusere kostnadene knyttet til interne handelsbarrierer med 10 prosent derimot, vil regionens bruttonasjonalprodukt på lengre sikt kunne øke med 7 prosentpoeng, skriver de.

«Skadelig globalt»

«Som en veldig åpen økonomi, er vårt fremst råd til Europa å ikke bli proteksjonistisk», uttalte europeisk direktør i IMF, Alfred Kammer, til Financial Times (FT).

«Proteksjonisme kommer til å være skadelig globalt, og et subsidiekappløp er ikke i Europas interesse», uttalte han videre.

IMFs rapport kommer i kjølvannet av økt bekymring hos europeiske politikere til hvordan regionen skal takle konsekvensene av å bli skvist mellom nye handelsbarrierer og større spenning mellom USA og Kina.

«Andre regioner spiller ikke lengre etter regelboken og tar aktive valg for å styrke deres konkurranseevne», uttalte Italias tidligere statsminister som nå reviderer EUs konkurranseevne, Mario Draghi, i en tale denne uken.

USA vil vokse tre ganger mer

Krefter i Brussel vurderer nå å innføre tariff på import av kinesiske biler. Samtidig har EUs president, Ursula von der Leyen, uttrykt ønske om subsidier for å styrke EUs produksjon av forsvarsutstyr.

Denne uken fremmet også Frankrike, med Italia, Spania, Nederland og Polen i ryggen, et forslag om reformer som i enda større grad vil integrere regionens finansmarkeder. Forslaget ble stemt ned av en rekke mindre nasjoner, skriver FT.

IMF skriver videre i sin rapport at de estimerer at USAs bruttonasjonalprodukt vil vokse med 2,7 prosent i år, mer enn tre ganger mer enn estimatene for eurosonen på 0,8 prosent.