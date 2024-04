Statsadvokaten i New York ba fredag ​​en dommer om å annullere obligasjonen på 175 millioner dollar, som er lagt ut av tidligere president Donald Trump.

Statsadvokaten mener Trump ikke har klart å fremlegge nok sikkerhet bak obligasjonen for boten den tidligere amerikanske presidenten er idømt til å betale, som følge av bedragerisaken i New York, skriver CNBC.

Trump ble dømt til å betale 454 millioner dollar, med påløpende rentekostnader på 111.000 dollar per dag forrige uke, som følge av at han ble funnet skyldig i bedrageri. Trump er felt for å ha aktivt blåst opp verdiene på eiendommene sine for å kunne få mer gunstige lånebetingelser og forsikringer.

En obligasjon ble derfor utstedt av Trump for å betale boten i påvente av ankesaken, etter at retten bestemte at eks-presidenten hadde ti dager på å betale boten.

Nå mener statsadvokaten altså at obligasjonen som skulle dekke deler av boten, bør annulleres.