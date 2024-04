Hamas vil ut av Qatar

Terroristorganisasjonen Hamas vurderer å flytte sin nåværende hovedbase ut av Qatar. Det skjer mens våpenhvileforhandlinger med Israel og USA nok en gang ser ut til å kollapse.

Det skriver Wall Street Journal.

Treg fremgang i fredsforhandlingene over lengre tid skal være hovedårsaken til at Hamas vil flytte. Lederne i terroristorganisasjonen har oppholdt seg i hovedstaten Doha i over 12 år, langt unna Gazastripen der de for tiden er i krig med Israel.

Lederne skal ha vært i kontakt med to andre land, blant annet Oman, om mulighetene til å flytte hovedkvarterene dit, sier en kilde til avisen.

«Samtalene har nok en gang stoppet opp, uten noen tegn på at de vil opptas igjen. Mistilliten mellom Hamas og forhandlerne i Doha stiger», sier kilden.

Vurderer egen rolle

Qatar skal ha lagt press på Hamas om at deres krav må mykes opp for å oppnå enighet om våpenhvile og fangeutvekslinger, noe Hamas har nektet å etterkomme.

Gulflandet har i lengre tid arbeidet som fredsforhandler mellom Israel og Palestina, og har samtidig vært en pådriver for nødhjelp til sivile på Gaza. Nylig har imidlertid statsminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani uttalt at landet vil vurdere sin rolle som megler, grunnet det han omtaler som uberettiget kritikk fra begge sider.

«Det er begrenset hva vi kan komme med av konstruktive bidrag i disse forhandlingene», uttalte Sheikh Mohammed på en pressekonferanse nylig.

Dette skjer samtidig som flere amerikanske og israelske politikere har bedt USA om å legge press på Qatar for å kutte båndene til Hamas. Dette har imidlertid Washington D.C. utelukket å gjøre, blant annet i frykt for at kommunikasjon med terroristorganisasjonen vil bli umulig uten en pålitelig mellommann