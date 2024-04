En jury på tolv personer skal bestemme om den tidligere presidenten gjorde seg skyldig i lovbrudd da han angivelig betalte seg ut av pinlige avisoppslag og deretter forfalsket interne regnskaper for å dekke over utleggene.

Forsvarerne til Trump fikk ordet etter aktoratets framleggelse og framholdt at den tidligere presidenten var uskyldig og at saken aldri skulle vært fremmet av påtalemyndighetens Manhattan-distrikt.

Vitner

Den tidligere utgiveren av National Enquirer, David Pecker, var den første som inntok vitnestolen etter åpningsinnleggene.

Han er en nær venn av Trump, og aktoratet mener at han og tidligere Trump-advokat Michael Cohen møttes i Trump Tower i 2015 for å for å legge en plan om håndteringen av negative avisoppslag.

Forsvarerne mente det å møtes ikke i seg selv er noe lovbrudd og langt fra noe bevis for planlegging av en tvilsom strategi. Hovedforsvarer Todd Blanche gikk deretter i strupen på Cohen, aktoratets hovedvitne, som han betegnet som «besatt av Trump», men som snudde og startet en løgnkampanje da han ikke fikk jobb i Trump-administrasjonen.

Heksejakt

Som vanlig avfyrte Trump noen salver mot det han kalte myndighetenes heksejakt, der målet angivelig er å forstyrre den pågående presidentvalgkampen og minske Trumps sjanse til en ny periode i Det hvite hus.

– Dette er en svært, svært trist dag for Amerika, sa den 77 år gamle kandidaten i det han gikk inn i rettsbygningen på Manhattan.

– Jeg er her istedenfor å være i Pennsylvania, i Georgia og en rekke andre steder for å drive valgkamp. Dette er en heksejakt, og det er skammelig, sa Trump.

Historisk rettssak

Donald Trump er den første tidligere presidenten i USAs historie som er tiltalt i en straffesak. Tiltalen gjelder brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, til Stephanie Clifford, bedre kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels.

De såkalte hysjpengene ble utbetalt via Trumps advokat Michael Cohen rett før presidentvalget i 2016, angivelig for at Clifford skulle holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.

Fengsel lite sannsynlig

Hysjpengesaken anses for å være den minst skadelige av de fire sakene Trump for tiden er involvert i. To andre saker knytter seg mer til stormingen av Capitol Hill i januar 2020. En siste sak gjelder oppbevaring av hemmelige dokumenter etter fratredelsen som president.

Dersom han blir funnet skyldig etter tiltalen i hysjpengesaken, risikerer Trump fengsel, men juridiske eksperter mener at bøtelegging er mer sannsynlig.

(NTB)