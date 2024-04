Blokkerte Oljefondets investorkonferanse

Klokken 12.00 i dag startet oljefondets årlige investorkonferanse starte, men før oppstart var inngangene til Norges Bank sperret av en aktivistgruppe.

Utenfor begynte køene å bygge seg opp av konferansedeltagere som ikke kom seg inn, men politiet kom raskt til stedet og begynte å fjerne demonstrantene fysisk. En drøy halvtime før konferansen startet var dermed deltagerne igjen begynt å slippe inn.

SKAPTE KØ: Blant dem som måtte vente var Celina Midelfart. Foto Christer Teigen

Celebre gjester

Temaet for investeringskonfeansen i år er «Hvordan bli en bedre investor», og målet med konferansen er å skape et sentralt møtepunkt for det norske kapitalforvaltermiljøet.

På konferansen skal en rekke verdensledende finansfolk holde foredrag. Blant disse er hedgefondmilliardær og Norges nest rikeste mann, Ole Andreas Halvorsen, i Viking Global Investors.

Videre skal investeringsdirektør Greg Jensen i Bridgewater delta, sammen med styreleder Howard Marks i Oaktree Capital Management, adm. direktør Jean Hynes i Wellington Management, adm. direktør Marc Rowan i Apollo Global Management og investeringsstrateg Michael Mauboussin i Morgan Stanley.

Fjernet demonstrantene

Litt over klokken 11 ga politiet demonstrantene fem minutter til å fjerne seg, skriver VG.

– Hvis Norges Bank vil bli en bedre investor, bør de begynne med å trekke Oljefondets investeringer i selskaper som medvirker til folkemord og okkupasjon, sier Kjell Stephansen, politisk nestleder i Palestinakomiteen i en pressemelding tirsdag ifølge avisen.