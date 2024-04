Blinken i Beijing – duket for tøffe samtaler med kinesiske ledere

Etter landing i Beijing torsdag dro han rett i et lukket møte med noen av Kinas fremste akademikere, samtidig som han insisterte på at Kina og USA bør håndtere uenighet på en «ansvarlig måte».

En rekke konfliktfylte temaer er ventet å bli diskutert når Blinken fredag skal ha samtaler med kinesiske ledere, muligens også Kinas president Xi Jinping.

Blant de hardeste nøttene er USAs bekymring for kinesisk eksport av produkter som finner veien til Russlands våpenindustri, og som svekker vestlige sanksjoner.

Spaserte i sentrum

Blinkens tre dager lange Kina-besøk startet onsdag med en sjarmoffensiv i finansmetropolen Shanghai, der han så en basketballkamp, spaserte i en av byens mest berømte gater The Bund og spiste lokale matretter på en restaurant.

Han var også innom kontoret til Kommunistpartiets leder i Shanghai. Her understreket Blinken at president Joe Biden ønsker å opprettholde en direkte dialog mellom verdens to største økonomier etter flere år med økte spenninger.

Studenter velkomne

I Shanghai møtte han også studenter og amerikanske forretningsfolk. Han sa at han håper at flere amerikanere vil studere i Kina og lovet at kinesiske studenter er velkomne i USA.

– President Biden og president Xi er fast bestemt på å styrke forbindelsene mellom våre folk, sa Blinken.

Kinesiske myndigheter har flere ganger anklaget amerikanske myndigheter for å ha gjennomført aggressive utspørringer og deportasjoner av kinesiske statsborgere som har reist til USA med gyldig visum.

Blinken er den første amerikanske utenriksministeren som besøker Shanghai på 14 år, men han var i Beijing så sent som i juni i fjor da han blant annet hadde samtaler med Xi Jinping.

(©NTB)