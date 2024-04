– Det er et valg som vi kan og skal vinne. Det er fullt mulig. Det er veldig jevnt mellom de to sidene i norsk politikk, sier Støre til NTB.

Han mener at økonomien til nordmenn allerede er i bedring, og tror at folk vil legge merke til grepene regjeringen har gjort.

– Jeg har veldig sterk tro på at når folk opplever at økonomiutsiktene bedres, så blir også resultatene av den politikken vi fører synligere og tydeligere for folk. Det tror jeg kan gi oss økt oppslutning, sier han.

Statsministeren viser til et lønnsoppgjør på 5,2 prosent i år og en anslått prisstigning på rundt 4 prosent.

– Det ligger an til god pluss i kjøpekraften for folk i år. Og det er viktig etter flere år med minus, sier Støre.

– Folk skal få bedre råd

Norges Bank mener samtidig at rentetoppen er nådd, påpeker han.

– Renten biter mest nå, når den er på sitt høyeste. Renten er Norges Banks ansvar, men vi håper den skal peke nedover så snart som mulig, sier Støre.

– Men det er vel ikke regjeringen direkte som har sørget for lønnsoppgjøret og nedgangen i prisveksten?

– Når folk opplever at økonomien blir vanskelig, så peker de på regjeringen. Når vi nå nærmer oss et vendepunkt, så mener jeg regjeringen også kan si at vi har gjennomført mye politikk som bidrar til at folk skal få bedre råd gjennom styrking av viktige velferdstjenester, sier statsministeren.

Støres liste

Støre viser til at regjeringen har tatt mange grep for å holde igjen i norsk økonomi.