Søndagens møte arrangeres i forbindelse med møtet i Verdens økonomiske forum (WEF) i hovedstaden Riyadh. Temaet er dagens situasjon i Midtøsten, veien frem mot en tostatsløsning for Israel og Palestina og anerkjennelsen av en palestinsk stat, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

– Vi går inn i noen av de mest spennende ukene nå, sier utenriksministeren til Dagens Næringsliv fredag ettermiddag.

Han skal ifølge avisen møte en rekke moderate arabiske land for å jobbe med en arabisk fredsplan for Israel og Palestina.

– I dag er det ingen som har noen fredsplan for Midtøsten. Så hvis araberne kommer med en plan, så er én plan bedre enn null, sier Eide.

Tidligere denne uka sa han til TV 2 at Norge kan komme til å anerkjenne Palestina allerede i løpet av våren. Ikke alene, men i samarbeid med andre land, slik at det sender et sterkere signal internasjonalt som del av en fredsplan i regionen.

NTB