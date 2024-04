Isfront da Blinken forlot Beijing

«I'm a bit stuck in the 70s», fortalte USAs utenriksminister Antony Blinken eieren av platebutikken Li-Pi under et besøk på vei til flyplassen like før avreise fra Kina fredag.

Blinken, som elsker å spille gitar, kjøpte en plate av Taylor Swift og den kinesiske rockeren Dou Wei, og snakket om hvordan musikk kunne være både en viktig eksportvare og brobygger, etter et besøk som delvis handlet om å forbedre de «mellommenneskelige» relasjonene.

Det ser imidlertid ut som om Blinken kan trenge mer av Swifts soft power.

Yang Tao, direktør for avdelingen for Nord-Amerika og Oseania i Kinas utenriksdepartement, skal ifølge kinesiske medier ha vært øverste representant tilstede sammen med ambassadør Nicholas Burns ved Blinkens nedtonede avreise senere samme kveld.

Økt spenning

Blinken besøkte Kina for andre gang på under et år, hvor han møtte president Xi Jinping, utenriksminister Wang Yi og andre høytstående kinesiske tjenestemenn.

Besøket fant sted i en periode preget av økt spenning mellom USA og Kina knyttet til Taiwan, Sør-Kinahavet og Kinas støtte til Russland i Ukraina-krigen.

Til tross for Biden-regjeringens ønske om å forbedre relasjonene mellom USA og Kina etter å ha nådd et lavpunkt under president Trump, var silkehanskene av.

Under samtalene skal han blant annet stilt krav om «like konkurransevilkår» for amerikanske selskaper i Kina, og det ble uttrykt bekymring for Beijings konkurransevridende økonomiske politikk og handel som rammer USAs sikkerhet.

Blinken diskuterte også USAs frykt for at Kina muliggjør at Russland gjenoppbygger sin forsvarsindustri, noe som kan få konsekvenser for Ukraina-krigen og Europas sikkerhet, samt andre stridsspørsmål som Kinas rolle i den amerikanske fentanylkrisen, menneskerettighetsbrudd og de globale økonomiske konsekvensene av Kinas industrielle overkapasitet.

Han oppfordret også Kina til å utøve press på Iran for å dempe spenningene i Midtøsten.

Fastlåst konflikt

Til tross for noe fremgang på områder som narkotikabekjempelse og militær kommunikasjon, ble det ikke oppnådd gjennombrudd i de mest betente spørsmålene.

Kina advarte om at forholdet kan havne i en «nedadgående spiral» hvis USA fortsetter tiltak Beijing oppfatter som forsøk på å hemme Kinas utvikling, skriver CNBC.

Blinkens besøk fant sted kort tid etter at den amerikanske senatet godkjente en bistandspakke på 8 milliarder dollar, som inkluderer tiltak for å motvirke kinesiske trusler mot Taiwan og Indo-Stillehavsregionen, samt et krav om at ByteDance må selge TikTok innen ni måneder.

Tiltakene ble skarpt kritisert av Kina som brudd på amerikanske forpliktelser og som farlige for Taiwans sikkerhet.

Rettelse: I en tidligere versjon sto det at ambassadør Burns var eneste til stede. Kinesiske medier viser til at Tao var tilstede, men er ikke med på de offisielle bildene.