Tidligere president og nåværende presidentkandidat, Donald Trump, uttale denne uken at Demokratene hadde «veldig mye i mot» kryptovaluttaindustrien, mens at han selv syntes «det er helt greit».

Trumps kommentar kom på onsdag da han møtte kjøpere av hans egen Trump-tokens eller NFTer på hans private residens, Mar-a-Lago i Florida. Trumps såkalte MugShot Edition NFTer, med henvisning til den pågende hush money-saken, er en type digitalt samlekort som bærer en rekke bilder av Trump, deriblant et bilde hav ham som cowboy, ett der lyn kommer gnistrende fra hans hender, og et annet der han tar plassen til Abraham Lincoln ved Lincoln Memorial.

«Snudd» om krypto

På «NFT-middagen» i Mar-a-Lago, som ses på som et grep for å hente inn penger til presidentkampanjen, uttalte Trump at Demokratene, i tillegg til det amerikanske finanstilsynet var «veldig imot krypto», mens at han selv karakteriserer seg som «støttende», skriver MarketWatch.

Trumps seneste uttalelse om kryptoindustrien, står derimot i kontrast til tidligere uttalelser.

Tilbake i 2019, før han ble innsatt som president, uttalte han at han «ikke var fan» av kryptovalutaer og at verdien i kryptovalutaer er basert på «tynn luft». Han sa også i 2021 at krypto «kun ser ut som en «scam»».

Kritikk til egen president

Demokrat og medlem i kongressen, Wiley Nickel, kritiserte sin egen administrasjons forsøk på å regulere digitale eiendeler, deriblant krypto.

«Vi kan ikke gi denne saken til republikanerne», uttalte han og pekte på at spørsmålene rundt den fremvoksende industrien med digitale eiendeler, kan bli et av flere vinnende tema for Trump, dersom han klarer å få med seg krypto-entusiastene om bord frem mot det amerikanske presidentvalget i høst.