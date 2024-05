I 2018 innførte USAs ekspresident Donald Trump en tollpakke mot kinesiske varer på rundt 300 milliarder dollar, som nåværende president Joe Biden og hans administrasjon har brukt flere år på å gjennomgå.

Det er ventet at Biden-administrasjonen skal kunngjøre tirsdag neste uke økte tollsatser på en rekke fornybare varer fra Kina.

Biden sin nye tollpakke vil inkludere en firedobling av tollsatsen på kinesiske elbilder fra 25 prosent til 100 prosent.

Det vil i tillegg pålegges en avgift på 2,5 prosent på toppen av tollsatsene for alle biler som importeres til USA.

Dette skriver flere medier, deriblant Wall Street Journal og Financial Times.

I forkant av kunngjøringen falt flere kinesiske elbil-aksjer på New-York børsen. Nio-aksjen og BYD-aksjen falt 3 prosent og 2 prosent på fredag.

Batterier og mineraler

Avgjørelsen, som kommer etter en årelang gjennomgang av tidligere tollsatser, har vært delt blant Bidens økonomiske rådgivere.

Finansminister Janet Yellen har i lang tid etterspurt lavere avgifter på forbrukervarer, og heller øke avgiftene på strategiske sektorer etter bekymringer om at Kina vil oversvømme markedet med billige fornybare varer.

I tillegg til elbiler vil USA også øke tollsatsene på viktige mineraler, batterier og solindustrivarer fra Kina. Biden-administrasjonen ønsker å plassere USA i det grønne skiftet, med begrenset hjelp fra kinesiske fornybare varer.

En talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet fordømmer planene, og sier at Kina vil gjøre det som er nødvendig for å forsvare sine rettigheter og interesser, skriver avisen.

President-kappløpet

Det kommende presidentvalget i USA har trolig stor innvirkning på Biden sin avgjørelse om en ny tollpakke.

Trump har advart om at den amerikanske bilindustrien vil møte et blodbad hvis han taper i november, etter at han i sin kampanje har uttalt at han planlegger å innføre tollsatser på 60 prosent eller mer på all kinesisk import.

De to presidentkandidatene, som ligger nesten helt likt på de siste meningsmålingene, går til valg i november i år.