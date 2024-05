Norsk entreprenørskap trues av skattesystemet

Debattinnlegg: Glenn Agung Hole, førsteamanuensis i entreprenørskap, økonomi og ledelse ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag på Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Norges skattepolitikk står ved et veiskille. Mens formuesskatt og exitskatt kan virke rettferdig, risikerer de faktisk å underminere landets økonomiske fundament ved å drive både kapital og entreprenørtalenter ut av landet. Finansavisens nylige artikkel avdekket et dystert bilde: 64 gründere vurderer nå å forlate Norge for å unngå den fryktede exitskatten. Dette er ikke bare et advarselssignal; det er en krise som krever umiddelbar handling.

Et annet eksempel er gründeren Wouter Merkestein i selskapet Laiout, som man kunne lese om i Dagens Næringsliv. Han følte seg tvunget til å forlate Norge og vende tilbake til Nederland for å unngå fremtidige skattekravene. Dette illustrerer tydelig problemets omfang, og hans historie er dessverre ikke unik. Som førsteamanuensis i entreprenørskap, økonomi og ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge snakker jeg ukentlig med flere kapitalsterke investorer og entreprenører som ennå ikke har forlatt landet, men som vurderer å forlate Norge grunnet både formuesskatt og exitskatt.

Norsk entreprenørskap og innovasjon lider under vekten av en stadig større og mer kvelende skattepolitikk. Finansavisens artikkel peker på et brennende spørsmål: Hvordan kan vi forvente at norsk næringsliv skal blomstre når våre egne skatteregler fungerer som et anker, fremfor å være et springbrett for entreprenørskap, innovasjon og vekst?

Vi kan fortsette ned den stien som fører til stagnasjon og tilbakegang, eller vi kan ta et dristig skritt mot en mer innovativ og entreprenørvennlig fremtid

Det er ikke bare gründerne som lider under denne byrden; investorer og hele næringsmiljøet lider også, og til slutt landet som helhet, da vi får mindre innovasjon over tid.

Norge står ved et veiskille. Vi kan fortsette ned den stien som fører til stagnasjon og tilbakegang, eller vi kan ta et dristig skritt mot en mer innovativ og entreprenørvennlig fremtid. Jeg deltar ofte i ulike bilaterale dialoger hvor jeg møter ulike mennesker fra utlandet som undres over hvordan Norge behandler sine kapitalsterke investorer og entreprenører. Forskning understreker viktigheten av en skattereform som stimulerer innovasjon og investeringer i tidlig fase.

Det er på tide at våre politikere begynner å erkjenne alvoret i situasjonen og tar grep for å endre kurs. Skattesystemet må omformes for å støtte opp om entreprenørskap og innovasjon, ikke undergrave det. Skattesystemet må endres til å ikke skattlegge arbeidende kapital som maskiner, utstyr og bygninger. Å skattlegge slike aktiva tapper virksomheter for kapital og såkornskapital som kan benyttes til nye investeringer i entreprenørvirksomheter.

Til og med Sveriges tidligere finansminister Anders Borg har advart Norge. Som finansminister var Borg sentral da Sverige fjernet formuesskatten. Han etterlyser en mer pragmatisk tilnærming fra norske politikere. Vi må innse at veien til fremtiden går gjennom å støtte våre gründere, ikke å drive dem bort med en urimelig skattebyrde.

