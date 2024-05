Dette e blant hovedsatsingene i revidert budsjett

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har for lengst kunngjort at styrkingen av Forsvaret står helt i toppen av hans prioriteringsliste. Økt satsing innebærer at Norge når Natos toprosentmål i løpet av året.

Regjeringen har åpent gått ut med flere satsinger i løpet av de siste ukene, og lekkasjene har spent fra smått til stort.

Støre la selv fram nyheten om at Forsvaret styrkes med 7 milliarder kroner.

– Vi skal øke den operative evnen til Forsvaret. 2 milliarder kroner går til å trene, øve og fly mer, og for å håndtere den ekstraordinære kostnadsveksten, sa han på en pressekonferanse sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i begynnelsen av mai.

I tillegg vil regjeringen bruke mer penger på støtte til både Ukraina, ved å fremskynde Nansenprogrammet, og til økt bistand til Gaza.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) påpeker at krigen startet etter at regjeringen la fram statsbudsjettet i fjor høst, og at de nå mener det er viktig å øke støtten. Planen er at ubrukte bistandsmidler skal omdisponeres til Gaza, opplyser hun.

Andre storsatsinger som er varslet, gjelder politiets bekjempelse av gjengkriminalitet og tollvesenets arbeid for stanse smugling av narkotika inn i landet.

