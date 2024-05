Vladimir Putin innledet i forrige uke sin femte periode som Russlands president, og søndag overrasket han med å sette inn Andrej Belousov som ny forsvarsminister på bekostning av Sergej Sjojgu.

VIL HA KURSENDRING: Russlands president Vladimir Putin. Foto: NTB

Financial Times beskriver Belousov som en «økonom av Sovjet-skolen.» Han har tidligere tjent Putin i ulike roller som sivil økonomisk rådgiver, og har ikke vært én dag i hæren. Russiske analytikere, og kilder som kjenner både Belousov og Putin, hevder overfor avisen at utnevnelsen indikerer et ønske fra presidenten om en større kursendring i håndteringen av Ukraina-invasjonen.

I det ligger at Putin vil ha større kontroll over forsvarsbudsjettet som har nådd rekordhøye 10.800 milliarder rubler (over 117 milliarder dollar).

Ofte i konflikt

– Han er absolutt ikke korrupt. Og han vil være veldig annerledes fra det vi har nå i forsvarsdepartementet. Sjojgu og alle rundt ham var virkelig kommersielle typer. Belousov vil ikke late som at han leder hæren som en general med alle disse medaljene. Han er en arbeidsnarkoman og teknokrat. Han er veldig ærlig, og Putin kjenner ham veldig godt, sier en person som har kjent presidenten og forsvarsministeren i flere tiår.

Belousov kom inn i regjeringen i 1999, og har siden hatt posisjoner som økonomiminister og nå sist første visestatsminister. Den ferske forsvarsministeren har konsekvent argumentert for en sterk stat i økonomien og for å stimulere vekst gjennom statlige investeringer, lave renter og en romslig finans- og kredittpolitikk.

Argumentasjonen har ifølge Financial Times ofte satt Belousov i konflikt med andre profilerte teknokrater som sentralbanksjef Elvira Nabiullina og finansminister Anton Siluanov, som med sin aggressive penge- og finanspolitikk har hjulpet Russland med å takle vestlige sanksjoner.

– Litt som Kina

De seneste årene har Belousov blitt en fremtredende talsperson for kapitalkontroll og beskatning av såkalt superprofitt fra Russlands råvareeksportører – spesielt i metallindustrien.

NY JOBB: Tidligere forsvarsminister Sergej Sjojgu tar over som leder for Russlands nasjonale sikkerhetsråd. Foto: NTB

– Han er ikke dum. Han har et matematisk sinn, men hans mentalitet er ganske sovjetisk. Han har denne dumme tanken om rettferdighet. Hvis noen tjener mye penger, må du ta det fra dem. Det er litt som Kina for min smak, sier en tidligere høytstående Kreml-tjenesteperson til avisen.

Mer positive er pro-Kreml krigsreportere i statseide medier som jevnlig avslørte korrupsjon i hæren i løpet av Ukraina-krigens første år, og forklarte mange av Russlands tabber på frontlinjen med dårlig ledelse. De tror ifølge Financial Times at Belousov vil rydde opp i forsvarsdepartementet.

«Han vil gjennomføre en revisjon av hele departementets finans- og økonomiblokk. Belousov er mer enn velbevandret i dette. En profesjonell økonom på toppnivå og tilhenger av en sterk stat», skrev den russiske krigsreporteren Jurij Kotenok på Telegram søndag.