Byggenæringen etterlyser tiltak for byggestoppkrisen

Prisvekst og høye renter har bremset folks vilje og evne til å kjøpe nye boliger – og også satt en stopper for en del andre byggeprosjekter.

Det har etterlatt byggenæringen i krise, med lite arbeid og permitteringsvarsler.

Næringen roper etter hjelp, men mener at det som har kommet, er langt fra nok.

– Kan bli eksplosiv boligvekst

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) ba om 10 milliarder ekstra til Husbanken i revidert nasjonalbudsjett, men regjeringen leverte ingen økning i Husbankens utlånsrammer.

– Boligbyggingen er på et historisk lavt nivå. Det vil ta mange år å komme opp på et normalnivå som sikrer tilstrekkelig boligbygging, sier direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL i en pressemelding.

Han håper Stortinget kan komme til unnsetning når budsjettforslaget, som ble lagt fram tirsdag, skal behandles der. Hvis ikke frykter NBBL at konsekvensen kan bli eksplosiv boligprisvekst i årene framover.

Frykter for få boliger

– Regjeringen ignorerer situasjonen i byggenæringen, sier direktør Nina Solli i NHO Byggenæringen.

Hun mener revidert nasjonalbudsjett ikke inneholder noen kraftfulle tiltak for økt aktivitet i byggenæringen. Også Solli frykter at konsekvensen blir at boligunderskuddet i Norge fortsetter å øke.

– Og de som taper aller mest på det, er førstegangskjøperne.

Også hun advarer Stortinget om å vedta budsjettet slik det står nå. Solli ber derfor stortingspolitikerne sørge for å gi mer penger til Husbanken og energieffektivisering.

– Regnet med feil tall

NBBL og NHO får støtte fra Eiendom Norge, som mener det brenner med tiltak mot boligkrisen.

Men direktør Henning Lauridsen påpeker derimot at både Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå hadde altfor lave anslag for boliginvesteringene i fjor og mener at mye tyder på at modellene på dette området er for dårlige.