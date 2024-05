Vi bruker opp arvesølvet

Debattinnlegg: Lars Mikael Barstad Løvold, 1. nestleder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)

Min generasjon vil være den best utdannede generasjonen noensinne, og samtidige den første siden tidlig på 1800-tallet som vil få det verre enn sine foreldre. Årsaken til dette er i stor grad uansvarlig finanspolitikk.

Oljefondet har vært en velsignelse og en forbannelse for norske politikere. Samtidig som de bader i penger som Onkel Skrue, mister de all budsjettdisiplin. Politikere uansett farge bruker stadig mer oljepenger, og skjønner ikke alvoret av det.

«Oljefondet er på 17.000 milliarder, hvorfor kan ikke vi bare bruke litt mer?»

17.000 milliarder høres mye ut, men 11 av de 17 er knyttet opp i folketrygden og fremtidige pensjoner, og 3 av de gjenværende 6 kan forsvinne på et blunk hvis det skjer et børskrakk i New York. Det vi sitter igjen med, er ikke engang nok til to år med statsbudsjett, og dette skal vare i titalls år.

Så vi kan ikke bare bruke litt mer. Faktisk burde vi bruke mye mindre.

Det norske velferdssamfunnet er fantastisk, men gratis helsevesen, utdanning, eldreomsorg og alt annet koster veldig mye. Hvis vi vil at dette skal vare også til våre barn og barnebarn, må vi bruke mindre penger.

Offentlige utgifter i 2024 utgjør 62 prosent av det norske nasjonalbudsjettet. Nivået blir stadig høyere. Hadde Norge ligget på samme nivå som Sverige, med 47 prosent, hadde vi spart omtrent 430 milliarder kroner. Til sammenligning bruker dagens regjering årlig cirka 400 milliarder fra Oljefondet.

Statens inntekter fra skatt og formue tilsvarer 418 milliarder kroner. Om andelen offentlig pengebruk var på svensk nivå, som også er godt over gjennomsnittet, hadde vi altså ikke trengt å kreve inn skatt.

Oljefondet skal vare i mange generasjoner. Da er vi nødt til å forvalte ressursene på en helt annen måte enn i dag.

