Biden foreslår to valgdebatter med Trump

Men president Biden sier han ikke vil delta i debatter som holdes av en partinøytral kommisjon.

– Donald Trump tapte overfor meg i to debatter i 2020. Siden har han ikke vist seg i noen debatt. Nå virker det som om han vil debattere med meg likevel. Gjerne det, skriver Biden på X onsdag.

Biden opplyste at han har takket ja til en debatt i regi av CNN 27. juni.

– Over til deg, Donald. Som du har sagt: hvor som helst og når som helst, skrev Biden.

Onsdager

Presidenten forslår at de to kan bli enige om datoer. Med henvisning til den pågående rettssaken I New York om såkalte hysjpenger sa Biden ironisk at onsdag kanskje kan passe. Trump har møteplikt under rettssaken, men det er ikke rettsmøter på onsdager.

Lederen for Bidens valgkamp, Jen O'Malley, sendte onsdag et brev til kommisjonen som styrer presidentdebattene. Der gjorde hun det klart at Biden ikke vil delta i kommisjonens oppsatte debatter, men prioritere dem som blir holdt av ulike nyhetsorganisasjoner.

Trump utfordrer

Tidligere president Trump har gjentatte ganger utfordret Biden til debatter og har holdt av plass til ham på flere av sine valgmøter. Men Trump sier at Biden ikke er i stand til å gjennomføre en slik runde. Trump har også vært i kontakt med debattkommisjonen, men både han hans team sier at det er det samme for dem hvem som arrangerer debattene, bare de blir holdt.

Valgkampledelsen til Trump godtar ikke at debattene blir arrangert etter at forhåndsstemmegivingen har begynt. Trump sier at dette er helt uakseptabelt, da velgerne fortjener å høre hva kandidatene sier i debattene, før de avgir sine stemmer.

(NTB)