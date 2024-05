I markeringen av 75 år med diplomatiske relasjoner mellom Russland og Kina, fredag, uttalte Putin at de to nabolandene kan være «stolte» av sine økonomiske samarbeid.

Den russiske presidenten la og til at Moskva stod klare til å forsyne Kina med grønn energi.

Putin hyllet Kinas president Xi Jinping, under sitt todagers besøk i Kina, nå i byen Harbin, for hans innsats i å forsøke i å løse det Putin beskriver som Ukraina-«krisen».

Russlands fullskala invasjon av Ukraina er nå inne i sitt tredje år, der byen Kharkiv natt til fredag opplevde sitt lengste droneangrep til nå i krigen.

«Partnerskap uten grenser»

Under samtalene la Russlands president til at landet var i gang med å diversifisere sin eksport til Kina, inkludert en rekke landbruksprodukter slik som fisk, avlinger og svinekjøtt, skriver CNBC.

«En kjent sang fra den tiden, for 75 år siden, fremføres ofte i dag. Den har en setning som har blitt et slagord - «Russere og kinesere er brødre for alltid.» Jeg er sikker på at vi vil fortsette å styrke det harmoniske Russland-Kina-partnerskapet i denne broderlige ånden,» sa Putin under konferansen første dag i Beijing.

Ved en rekke tidligere anledninger har de to landene lagt vekt på sitt sterke vennskap som skal være et «partnerskap uten grenser».