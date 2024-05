Dette bør du vite om EU-valget

Om nøyaktig tre uker går innbyggerne i EUs 27 medlemsland til urnene for å stemme i det som er blitt omtalt som et skjebnevalg for Europa.

Nordmenn kan som kjent ikke stemme i valget på nytt EU-parlament. Men utfallet kan bety mye for norsk politikk fremover.

Importeres til Norge

For svært mye av det som blir vedtatt i parlamentet, blir «importert» til Norge i form av nye lover og regler som må innlemmes i EØS-avtalen.

EU-parlamentet velges for fem år av gangen. De siste ti årene har parlamentet hatt status som lovgiver på linje med de 27 EU-landene i EUs ministerråd.

EU-parlamentet kan minne om Stortinget. I alt skal det velges 720 representanter, 15 flere enn i dag, fra alle EU-landene, fordelt ut fra landenes størrelse.

Fakta om EU-valget Valget på nytt EU-parlament går av stabelen 6.–9. juni 2024.

Det nye parlamentet vil få 720 seter.

Setene blir fordelt mellom EUs 27 medlemsland etter en bestemt nøkkel. Tyskland og Frankrike får flest, mens Malta, Luxembourg og Kypros får færrest med fire seter hver.

Landenes representanter fordeler seg på i alt sju ulike partigrupper. Disse er (i fallende rekkefølge etter dagens størrelse): – Europeisk folkeparti (EPP) – kristeligdemokratisk – Sosialister og demokrater (S&D) – sosialdemokratisk – Renew – liberale partier som svenske Liberalerna og Centerpartiet og danske Venstre – De grønne – Europeiske konservative og reformister (ECR) – sterkt høyreorienterte partier som Italias brødre, polske Lov- og rettferdighetspartiet og spanske Vox – Identitet og demokrati (ID) – ytterliggående høyrepartier som AfD, italienske Lega, det nederlandske Frihetspartiet og finske Sannfinnene – Venstre – venstrepartier, blant annet danske Enhedslisten, tyske Die Linke og franske La France Insoumise. I tillegg finnes det en del uavhengige representanter. Kilde: NTB

Høyresiden ruser frem

De innvalgte sitter i ulike partigrupper som samler partier fra forskjellige land som har (noenlunde) samme politikk. Den konservative partigruppen Europeisk folkeparti (EPP) er størst, dernest følger sosialdemokratiske Sosialister og Demokrater (S & D).

I valget blir det imidlertid strid om tredjeplassen. Den har liberale Renew hatt til nå, men partigruppen Identitet og Demokrati (ID) på ytterste høyrefløy ligger ifølge meningsmålinger an til å gå forbi.

Også høyrepopulistene i Europeiske konservative og reformister (ECR) puster Renew i nakken.

Høyresidens fremmarsj ser først og fremst til å gå ut over De Grønne og sosialistene i The Left.

Vold kaster skygger

Samtidig kaster vold skygger over valget.

I Tyskland har det vært en bølge av angrep som høyreektsreme mistenkes å stå bak, mot grønne og røde kandidater til EU-valget.

I Slovakia overlevde statsminister Robert Fico såvidt et attentat tidligere denne uken.

Angrepet skaper frykt for mer vold de siste tre ukene av valgkampen og ble møtt med sterke reaksjoner.

– En trussel mot demokratiet, slo EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen fast.

Hun har lovet å bygge et «demokratisk skjold» i EU dersom hun blir gjenvalgt.