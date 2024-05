Kuppforsøk stanset i Kongo

Et kuppforsøk skal ha blitt stanset av Den demokratiske republikken Kongos hær på søndag, opplyser talsmann for militæret Sylvain Ekenge på TV søndag, ifølge Bloomberg.

Kuppforsøket skal ha involvert et angrep på boligen til den fremtredende politikeren Vital Kamerhe, som har hatt flere toppstillinger i Kongos regjering, og som i tillegg er kandidat til stillingen som president i nasjonalforsamlingen. Kamerhe skal ha blitt uskadd i angrepet.

En angriper og to politivakter skal ha blitt drept i konfrontasjonen i hovedstaden Kinshasa.

Ekenge skal ha sagt at angrepet av innenlandske og utenlandske styrker raskt ble slått ned, uten å ha gitt flere detaljer. Talsmann for regjeringen Patrick Muyaya bekreftet hendelsen på X.

Politiker i eksil

Kongolesiske medier skal ha meldt at politikeren Christian Malanga, som på eget initiativ har gått i eksil, og hans New Zaire-bevegelse ser ut til å stå bak angrepene. Mediene skal vise til en direktesendt video på Malangas Facebook-side

Videoen skal vise Malanga ved inngangen til president Felix Tshisekedis kontorer, iført kamuflasje med Zaire-flagget. Zaire var det tidligere navnet på Kongo under den mangeårige diktatoren Mobutu Sese Seko, som ble styrtet i 1997.

Minst tre væpnede menn i Malangas direktesendte video hadde ifølge Bloomberg amerikanske flagg på uniformene sine, men avisen påpeker at videoen ikke er verifisert.

Turbulent politikk

Kamerhe har vært en mektig aktør i Kongos politikk i nesten 20 år. Han hjalp til med å lede tidligere president Joseph Kabilas første valgkampanje i 2006, og ble så leder av nasjonalforsamlingen. Kamerhe stilte deretter som presidentkandidat mot sin tidligere sjef i 2011, der han endte på tredje plass.

Han ble Tshisekedis stabssjef etter en avtale i 2018 som skulle la Kamerhe stille som presidentkandidat i 2023.

Den avtalen ble imidlertid spolert av en korrupsjonsetterforskning som førte til at Kamerhe ble dømt for å ha deltatt i tyveriet av mer enn 50 millioner dollar fra midler som skulle gå til infrastrukturprosjekter. Hans domfellelse ble opphevet i 2022, og han ble viseminister for økonomi i fjor, i forkant av Tshisekedis gjenvalg i desember.