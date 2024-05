Kraftig kritikk av Oslo-byrådet: – Elendig økonomistyring

– De har jo foreløpig ikke nedgradert kredittratingen, men de sier at sjansen for at de gjør det de kommende årene, nå er til stede. En nedgradering vil være en katastrofe for byens innbyggere. Risikoen er at Oslo må betale mer for hvert eneste lån man tar opp eller fornyer, sier hun.

Byrådet: – Skjedde på de rødgrønnes vakt

Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) slår hardt tilbake mot kritikken.

– SV har frekkhetens nådegave, sier han til NTB.

Han sier at årsaken til at S&P nå vurderer framtidsutsiktene til Oslo noe dårligere, skyldes at kommunen de siste årene har hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene – og at gjelden øker.

Dermed peker han tilbake på det rødgrønne byrådet:

– Enkelt sagt har kommunen brukt mer penger enn vi har hatt råd til. 2023 var det første året siden 2003 med negativt netto driftsresultat, og det er derfor Oslo kommunes rating ble nedjustert. Alt dette skjedde på det rødgrønne byrådets vakt, sier han.

Han sier at det viktigste for nåværende byråd er at kommunen beholder AAA-ratingen.

– Min oppgave framover blir å styrke Oslo kommunes økonomiske posisjon, slik at vi unngår å sende regningen videre til framtidige generasjoner.

Vil følge nøye med

Denne uken legger Oslo-byrådet fram sitt reviderte budsjett for 2024.

SV er bekymret over at flere andre Høyre-styrte kommuner nylig har vedtatt ulovlige budsjetter, deriblant Lillestrøm og Moss.

Sistnevnte havnet ifølge Moss Avis under administrasjon fordi man ulovlig hadde vedtatt at 70 millioner kroner skulle spares gjennom «effektivisering og tjenestegjennomgang» uten at dette var spesifisert.

– I kommende budsjetter i Oslo kommer jeg til å følge nøye med på hvordan byrådet styrer. Vi vet at de har lovet dyre investeringer og samtidig kutt i skatteinntektene. Hvis de løser det med å legge inn store, uspesifiserte kutt, kommer jeg til å be om lovlighetskontroll av budsjettet, sier SVs gruppeleder.

(NTB)