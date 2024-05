Norge har ikke mange på trygd

Og ofte er det nettopp de uføres innsats for grådige arbeidsgivere og AS Norge vi har tapt vår helse til. De fleste som mottar både AAP og uføretrygd er i aldersgruppen fra 45 år og oppover og har et langt yrkesaktivt liv bak seg.

Ideologien bak dagens arbeidslinje må vekk

Og hvor er arbeidsgiverens ansvar i debatten? Ifølge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er over 100.000 personer med funksjonsnedsettelser ufrivillig utenfor arbeidslivet. «Fordommer og uvitenhet gjør at mange arbeidsgivere ikke gir kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelser en sjanse», skriver FFO.

Et betimelig spørsmål til Wiese er hvor mange han selv har ansatt med en funksjonsnedsettelse eller med store hull i CV-en?

Alle som mottar en helserelatert ytelse fra Nav fyller de vilkår loven sier. Loven er streng.

Vi har et Nav-system med et lovverk og arbeidsrutiner som ofte gjør syke enda sykere. Vi ønsker oss endringer og en ny sosialpolitikk som er bygd opp om kunnskapen og forskningen som fremmer god helse, menneskelig utvikling og læring. Ideologien bak dagens arbeidslinje må vekk.

I dag lever vi et Forskjells-Norge hvor det er pengene som rår og gir makt.

Ifølge Statistisk sentralbyrå henger uføretrygdede langt etter i inntektsutviklingen, og forskjellene blir bare større år for år.

Det er ingen som får mer arbeidsevne eller blir friskere av å bli fattigere. Vi trenger ytelser vi kan leve verdig liv av.

Vi har fått et klassesamfunn hvor de nederst på rangstigen ikke har en stemme, er fratatt rettssikkerhet og kan sparkes på av maktpersoner i det offentlige rom. Hadde denne saken omhandlet andre folkeslag, med annen hudfarge eller religion, ville den vel vært stemplet som rasistisk. Men så lenge den omhandler syke og uføre, er alt liksom helt greit så lenge det handler om penger, makt og politikk.

Elisabeth Thoresen

Leder av AAP-aksjonen

*Grunnbeløpet endres hvert år gjennom trygdeoppgjøret, som i år skal være ferdig forhandlet 23. mai.