Yellen: USA og Europa må stå sammen for å dempe Kina

USAs finansminister Janet Yellen er i Frankfurt for å snakke med europeiske bankledere. Hovedtemaene dreier seg om industripolitikk mot Kina, russiske sanksjoner og Iran.

Yellen understreker viktigheten av at USA og Europa må stå sammen mot Kinas industripolitikk for å sikre bærekraften til produsenter på begge sider av Atlanterhavet. Dette skjer i kjølevannet etter at Biden-administrasjonen har innført nye høye tollsatser på kinesiske elbiler, solprodukter, halvledere, batterideler, stål og andre strategiske industrier, skriver CNBC.

«Kinas industripolitikk kan virke fjern mens vi sitter her i dette rommet, men hvis vi ikke reagerer strategisk og samlet, kan levedyktigheten til bedrifter i både våre land og verden for øvrig stå i fare,» sa Yellen.



Når det gjelder russiske sanksjoner og iransk støtte til terrorisme, forteller Yellen at USA og Europa må stå sammen mot disse truslene. Hun ønsker å finne en måte å låse opp verdien av frosne russiske statlige eiendeler på rundt 300 milliarder dollar til fordel for Ukraina.

Tyske bankledere ble oppfordret av Yellen til å styrke innsatsen for å overholde sanksjonene mot Russland og stanse forsøk på å omgå dem. Særlig advarte hun bankene om å overvåke utenlandske filialer og datterselskaper. Yellen påpekte at man har klart å unngå sanksjoner ved å flytte midler til land som Kina, De forente arabiske emirater og Tyrkia .