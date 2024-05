Skattebetalerforeningen: Risikerer ytterligere utflytting med exit-skatt

– Vi tror det er en reell fare for at de foreslåtte innstrammingene i exit-reglene rent faktisk vil føre til at vellykkede norske gründere flytter ut på et tidlig tidspunkt, og at utenlandske eksperter i større grad vil vegre seg for å flytte til Norge for en kortere eller lengre periode, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen i en pressemelding.

Regjeringens forslag innebærer at folk må betale skatt på gevinst som har oppstått mens de har vært bosatt i Norge innen 12 år etter at de har flyttet ut. Skatten slår inn når gevinsten er høyere enn 500.000 kroner. Forslaget har fått kritikk fordi skatten må betales enten gevinsten er realisert eller ikke.

Tirsdag denne uka var det høringsfrist for forslaget.

Skattebetalerforeningen mener at det er et fornuftig utgangspunkt at verdier opptjent i Norge skattlegges i Norge, men de er likevel kritiske til flere av de foreslåtte endringene.

– Vi mener uansett at eventuelle endringer i reglene om exit-skatt bør utsettes til det er grundig utredet hvilke faktiske effekter endringene vil kunne ha, særlig for verdiskapingen i Norge i årene fremover, sier Lothe.

