Rishi Sunak kunngjør et nytt valg i Storbritannia den 4. juli.

Nyheten kommer etter en dag med økende spekulasjoner i Westminster, skriver BBC.

Tidligere denne uken har utenriksminister Lord Cameron avbrutt en tur til Albania, mens forsvarsminister Grant Shapps utsatte en utenlandstur for å være tilstede i kabinettet.

I Underhuset i ettermiddag spurte SNPs (Scottish National Partys) leder i Westminster om statsministeren var «redd» for å holde et valg. Sunak svarte at valget ville finne sted i andre halvdel av året.

Labour ligger omkring 20 prosentpoeng foran De konservative på meningsmålingene, og det ligger an til en svært krevende valgkamp for Sunaks parti.

Sky News' politiske redaktør Beth Rigby sier det har vært en «lang og åpen diskusjon» i Downing Street om å holde valg nå, eller til høsten. Absolutt aller siste frist var januar neste år.

Nyheten om et nytt parlamentsvalg kommer etter at nye inflasjonsdata viser at inflasjonen i Storbritannia falt til 2,3 prosent i april, ikke langt unna Bank of Englands 2-prosentmål.