I en meningsmåling utført av Bloomberg News/Morning Consult frykter halvparten av velgerne i de såkalte «vippestatene» for vold rundt høstens presidentvalg.

Statene som i år utpekes på som «vippestater», eller «nøkkelstater», er Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania og Wisconsin

Andelen som frykter vold før eller etter valget er omtrent like stor hos både demokratiske og republikanske velgere. Hos uavhengige velgere er denne frykten mer prominent, skriver Bloomberg.

De dystre tallene illustrerer bekymringen som rår rundt hvordan et valgresultat vil bli mottatt av den svært polariserte velgermassen, skriver nettstedet.

Trump med forsprang

Uroen rundt valget er ei heller begrenset til bekymringer om vold.

Seks av ti velgere i «vippestatene» sier de er bekymret for feilinformasjon, mens 46 prosent frykter utenlandsk innblanding under årets valg.

Et mindre antall velgere oppgir at de hadde liten eller ingen tillit til at valget ville være rettferdig og legitimt. Nettopp bekymringer rundt valgets legitimitet har økt siden mars.

På tvers av de syv «vippestatene» har Donald Trump et forsprang på Joe Biden på 4 prosentpoeng, viser meningsmålingen utført av Bloomberg News/Morning Consult.

De to kandidatene møtes i juni til valgoppkjøringens første presidentdebatt.