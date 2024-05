Den palestinske staten

Dette var Trygve Hegnars leder fredag 24. mai 2024.

Norge vil, den 28. mai 2024, anerkjenne en palestinsk stat. Det vil si at Norge anerkjenner en stat som ikke finnes. Det er åpenbart problematisk, men neppe for utenriksminister Espen Barth Eide.

Ved de siste valgene i Gaza og på Vestbredden var det Hamas som vant. Den 7. oktober i fjor myrdet Hamas 1.200 israelere og mange sitter fortsatt fengslet av Hamas som gisler. Derfor vil det ikke bli lett å få en egen palestinsk stat under en tostatsløsning.

På papiret ser det umulig ut, men Norge vil nå, ifølge Barth Eide, være en pådriver her.

Og de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden og Hamas takker Norge.

Motstandere av Israel og israelsk politikk vil nå bli styrket og aggresjonen mot Israel vil øke.

Fredag vil for eksempel Marie Sneve Martinussen bli valgt som ny leder i partiet Rødt, etter Bjørnar Moxnes’ famøse fall, og hun har med seg krav om at Oljefondet må trekke seg ut av Israel og at det må innføres sanksjoner mot Israel.

Det vil bli mange vaiende Palestina-faner fremover.

Sanksjoner har neppe noen stor verdi. Norge eksporterer for rundt to milliarder kroner til Israel og importerer omtrent like mye.

Og hvis man sier ja til en palestinsk stat, må man vel tåle en israelsk stat som overlever.

Kravet om at Oljefondet må selge seg ut av israelske aksjer og andre finansielle instrumenter er ikke nytt. Slike ting er det fondets etikkråd som avgjør, og vi tviler på at Oljefondet her vil bli en politisk aktør. Oljefondet har 9.000 aksjer rundt om i verden, og det endrer ingen ting i Israel og de israelske selskapene om investor X eller Y kjøper Oljefondets aksjer. Mange er visstnok av den oppfatning at et aksjekjøp eller aksjesalg påvirker selskapet eller landet hvor papirene er notert. Det bør den unge økonomen Martinussen lære litt mer om.

Norge har i mer enn 30 år hatt en form for fredsmeglerrolle i Midtøsten (Oslo-avtalen med mer). At Norge nå aksepterer Palestina som egen stat, gjør at Norge neppe kan ha en slik posisjon.

I det siste har det vært mange rykter om at USA og Saudi-Arabia har forsøkt å spille en fredsmeglerrolle, og at de har presset Israel for en fredsløsning i Gaza. Men USA har ikke akseptert Palestina som egen stat, og mange palestinere vil fortsatt ha Israel fjernet som egen stat.

Hva gjør Norges pågående utenriksminister Espen Barth Eide nå?