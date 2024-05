Finansministrene i G7-landene, Canada, Frankrike, Japan, Tyskland, Italia, Storbritannia og USA, befinner seg fredag i Italia for å legge rammene rundt hvordan salget av fryste russiske eiendeler kan sendes i form av nød- eller militærhjelp til Ukraina.

Utkastet av planen, vil de syv ministrene sammen signere lørdag, melder Bloomberg.

«Vi diskuterer potensielle ordninger for å fremskynde de ekstraordinære inntektene fra fryste russiske statlige eiendeler til fordel for Ukraina,» skriver de i utkastet.

De skriver videre at de russiske eiendelene vil forbli beslaglagt frem til Russland har «betalt for skadene de har påført Ukraina».

Den canadiske finansministeren Chrystia Freeland uttalte fredag at de opplever fremgang i samtalene, men at «vi er ikke der ennå, men jeg er virkelig optimistisk om at vi kommer dit».

Møtet i den nord-italienske byen Stresa, kommer etter at USA over lengre tid har presset på for at G7 skal utnytte fremtidige inntekter generert fra om lag 280 milliarder dollar i russiske sentralbankfond, hvorav det meste er plassert i Europa, til krigsinnsatsen i Ukraina.

Planen kan låse opp en bistandspakke til Ukraina på opptil 50 milliarder dollar, skriver Bloomberg.