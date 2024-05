Tidligere denne uken annonserte Nikki Haley at hun kom til å stille seg bak Trumps presidentkampanje og stemme på ham ved høstens valg. Det kommer etter Haley, under nominasjonsvalget til det republikanske partiet, uttalte at den tidligere presidenten hadde «ingen hengsler» og stilte spørsmålstegn rundt om han var skikket som president.

Fredag sier Donald Trump om sin tidligere motkandidat, at hun kommer «absolutt» til å bli en del av teamet hans, «i en eller annen form».

En talsperson for Haley har ikke ønsket å kommentere saken til Bloomberg, skriver nettstedet.

Trump og hans kampanjefolk skal være i tenkeboksen når det gjelder hvem som skal bli republikanernes og Trumps visepresidentkandidat, skriver Bloomberg.

Trumps tidligere bo- og byutviklingsminister, Ben Carson, Florida-senator Marco Rubio og senator i Ohio JD Vance, troner høyt på listen over potensielle kandidater.

Trump har og uttalt at representanten fra New York, Elise Stefanik, som har posisjonert som en av hans mest lojale supportere, gjør en «fantastisk jobb». Hun skal og være et alternativ som Trumps «running mate».

Avgjørelsen om hvem som skal bli Trumps visepresidentkandidat, vil ifølge Bloomberg, falle på den republikanske nasjonalkonvensjonen. Trump har tidligere sagt at han kan kunngjøre rett før konvensjonen, som begynner 15. juli i Milwaukee, Wisconsin.