SV ber regjeringen tette skattehull – Vedum forsvarer systemet

– Det er rystende at det gjelder så mange, og at det er så store summer, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NRK.

Ifølge en avsløring fra kanalen har bedrifter med til sammen 550 milliarder kroner i overskudd betalte ingenting i selskapsskatt i årene 2017 til 2022.

I Norge skal selskap betale selskapsskatt på 22 prosent på overskudd. I snitt skattet bedriftene bare halvparten i perioden 2017 til 2022.

– En hovedgrunn til at dette skjer, er det vi kaller fremførbare underskudd. Du investerer, tar stor risiko, og når du begynner å få overskudd kan du trekke fra den investeringen du gjorde i starten. Derfor hadde vi rekordinvesteringer i norske fastlandsbedrifter, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

En av seks lønnsomme bedrifter betalte ikke skatt, men likevel forsvarer Vedum systemet.

– Vi mener at grunnsystemet er bra, men det kan hele tiden være at noen utnytter systemet og gjør feil, forteller finansministeren.

SVs Kaski mener man ikke bare kan legge skylden på fremførbart overskudd. Hun viser for eksempel til overskuddsflytting for et selskap som driver internasjonalt som en av årsakene.

– Det er mange elementer i skattesystemet som gjør at bare du blir rik nok, så er det mulig å planlegge seg vekk fra skatten innenfor regelverket. Og i praksis bestemme selv når du skal betale skatt. Derfor har SV vært opptatt av å tette skattehull, sier Kaski til NRK.