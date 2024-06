Regjeringen varsler ny industrimelding

– Det går bra i store deler av norsk industri. Samtidig er det viktig at vi ser fremover og tar tak i de utfordringene vi står overfor og hvordan vi skal løse dem. Målet er å skape flere industriarbeidsplasser og økt verdiskaping i Norge, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Norsk industri står overfor flere utfordringer på grunn av geopolitisk usikkerhet, økonomiske endringer og økt etterspørsel etter grønne løsninger.

Utvikle, ikke avvikle

– Jeg vil besøke og hente innspill fra industribedrifter og industriarbeidere over hele landet om hvilke utfordringer vi står overfor, og ikke minst hvilke løsninger vi trenger for at vi skal ha trygge industriarbeidsplasser i Norge, sier Myrseth.

Regjeringen er opptatt av å utvikle den eksisterende industrien, ikke avvikle den. Kinesisk industri har tatt dominerende posisjoner internasjonalt, og både Europa og USA fokuserer nå på strategiske verdikjeder knyttet til kritiske mineraler, metaller og industriprodukter som er viktige for fremtidens grønne og digitale teknologier.

– Norge er allerede en viktig leverandør av mange kritiske råvarer. Vi må utnytte våre konkurransefortrinn for å videreutvikle eksisterende virksomhet og bygge nye næringer i en verden som stadig er i endring, sier næringsminister Myrseth.

Forsvarsindustrien skal styrkes

I tillegg vil regjeringen styrke forsvarsindustrien som en del av den nasjonale beredskapen.

– Forsvarsindustrien er en sentral del av totalforsvaret og nasjonal beredskap, og vi må styrke den nasjonale forsvarsindustrien med økt produksjonsevne. Dette vil også være en viktig del av arbeidet med industrimeldingen, sier næringsministeren.

Verdens beste industri

Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum, sier Norge har verdens beste industri.

– Dette er ikke kretsmesterskap, det er VM våre folk driver med. Det er bra vi har en næringsminister som er opptatt av industrien, sier han og varsler at de tillitsvalgte vil stille opp.

Leder i Forbundet Styrke, Frode Alfheim, sier industrikompetansen hos politikere og andre beslutningstakere har blitt dårligere år for år.

– Før kunne vi ta utgangspunkt i at grunnleggende industrikunnskap om ringvirkninger, rammebetingelser og hvordan norsk industri er verdensledende på lave utslipp var noe politikerne og andre beslutningstakere satt med, det kan vi ikke lengre, sier han.