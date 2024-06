– I dag har jeg gitt beskjed til nominasjonskomiteen i Oslo Høyre om at jeg stiller meg til disposisjon for en ny periode, så er det opp til Oslo Høyre å sette sammen stortingslisten vår for de neste fire årene. Jeg er veldig heldig som har fått muligheten til å jobbe med norsk politikk på Stortinget og i regjering siden 2001, sier hun til VG.

Eriksen Søreide var forsvarsminister i Erna Solbergs regjering fra 2013 til 2017 og utenriksminister i perioden 2017–2021.