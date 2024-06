Arbeidsministeren vender tommelen ned for MDG-forslag om kortere arbeidstid

MDG ønsker å gjennomføre flere forsøk med 30-timers uke i det offentlige, inkludert fire dagers arbeidsuke. På sikt ønsker partiet å redusere normalarbeidstiden for alle – i samarbeid med partene i arbeidslivet.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at et stortingsparti kan komme og si at «det er ikke så farlig, du trenger ikke jobbe.» Det er en absurd beskjed å gi til folk, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til Nettavisen.

– Det er ganske farlig med stortingspartier som sier at stress, det kan vi betale oss ut av. For det er ikke sant, sier Brenna.

– Det er trist at arbeidsministeren ikke klarer å ta debatten om kortere arbeidstid på alvor, men heller farer med «fake news» om MDG, sier stortingsrepresentant Lan Marie Berg.

Hun sier deres forslag er å gjennomføre flere forsøk med kortere arbeidstid, for eksempel i barnehager og sykehjem, i samråd med de ansatte og deres behov.

Berg viser til at sykmeldinger koster samfunnet 70 milliarder kroner hvert år, ifølge en utregning gjort av Virke.

– Utbrenthet er blitt en normal del av arbeidslivet på Aps vakt. Likevel ber Brenna folk «jobber mer og lenger» og varsler en tøffere linje mot en arbeidskultur som «syr puter under armene på folk», sier Berg.

