Valglokalene i Frankrike har åpnet

Valglokalene åpnet søndag morgen klokka 8 og stenger klokka 18. Noen steder er det imidlertid mulig å stemme fram til klokka 20. Etter dette publiseres de første valgdagsmålinger.

Det franske valgsystemet er komplisert, og resultatet gjenspeiler ikke nødvendigvis et partis oppslutning på nasjonalt plan. De 577 representantene velges i enkeltmannskretser. I første runde stiller alle partiene med hver sine kandidater. I siste runde, som holdes neste søndag, står valget mellom de to kandidatene som fikk størst oppslutning i første runde. Hvis en kandidat får over 50 prosent av stemmene i første runde, vinner de valgkretsen der og da.

Ytre høyrepartiet Nasjonal samling håper på å sikre seg 289 av representantene, noe som vil gi partiet rent flertall i nasjonalforsamlingen.

Det skal ikke gjennomføres presidentvalg, og Emmanuel Macron, som tilhører sentrum, har varslet at han blir sittende til mandatet hans utløper i 2027.